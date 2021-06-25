РИАМО - 25 июн. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) попросили правительство России ввести обязательную вакцинацию от коронавируса всего взрослого населения страны за исключением тех, кто переболел или имеет противопоказания, сообщает Газета.ru.

Из обращения следует, что такая мера необходима, чтобы восстановить допандемический уровень развития экономики и рынка труда.

«В России пандемия Covid-19 нанесла и продолжает наносить значительный урон экономике и соответственно благополучию работников и оказывать негативное влияние на занятость населения», — говорится в обращении.

Объединения подчеркнули, что текущий уровень вакцинации — один из нижайших среди развитых стран, а беспрецедентный уровень заболеваемости требует срочных мер.

За сутки в России выявили 20 393 случая коронавируса. Среди тех людей, у кого выявили новые случаи Covid-19, 15,3% болели бессимптомно.

Сейчас в регионах с самым высоким уровнем заболеваемости обязаны вакцинироваться 60% работников транспорта, сферы услуг и других «контактных» сфер.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- В Москве выросла доля госпитализаций пациентов с Covid‑19 в реанимацию. Горожан переводят на удаленную работу.

- В Москве пока не планируют вводить QR‑коды для проезда в общественном транспорте. Власти Москвы будут следить за развитием ситуации.

- Бизнес и профсоюзы предложили обязательно вакцинировать от Covid‑19 в РФ всех взрослых. Они подчеркнули, что такая мера необходима, чтобы восстановить допандемический уровень развития экономики и рынка труда.

- Глава Роспотребнадзора оценила эффективность иммунизации в борьбе с Covid‑19. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ остается сложной.

- Вакцинация препаратом «КовиВак» возобновилась в Москве. Сделать ее можно по предварительной записи в 5 медицинских центрах.

- Более 21 млн россиян получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Вакцинация набирает темпы.

- Москвичам напомнили, что перед прививкой от Covid‑19 не нужно сдавать тест на антитела. В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid‑19.

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.