РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В поликлинике №5 состоялась встреча заведующего отделением неврологии Регионального сосудистого центра (РСЦ) Мытищинской городской клинической больницы Максима Борисова с неврологами, кардиологами, терапевтами, посвященная вопросам направления пациентов на госпитализацию, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

С начала пандемии РСЦ два раза был перепрофилирован под лечение пациентов с Covid-19. И с недавнего времени, согласно приказу Минздрава Московской области, возвратился к оказанию плановой помощи. В ходе встречи с коллегами Борисов также рассказал о работе РСЦ в условиях чистой зоны, ответил на вопросы и выступил с сообщением о вторичной профилактике ишемических инсультов.

Ежегодно в России переносят инсульт более 450 тысяч человек, а в мире - свыше 20 миллионов. Треть - люди трудоспособного возраста, которые умирают. У выживших вероятность развития повторного острого нарушения мозгового кровообращения достигает 30%.

Основными факторами риска инсульта являются: возраст (старше 50 лет); наследственная предрасположенность; пол; артериальная гипертония; курение; употребление алкоголя; дислипидемия; мерцательная аритмия и другие заболевания сердца. А еще - избыточный вес, отсутствие физической активности, нарушение питания, факторы стресса, сахарный диабет, предшествующие транзиторные ишемические атаки и инсульт, применение оральных контрацептивов.