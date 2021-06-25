РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. На международном турнире по мини-футболу 5х5 класс В1 (тотально слепые спортсмены) сборная России заняла второе место. В составе команды играли три футболиста из Мытищ, сообщается на сайте администрации горокруга.

Турнир прошел в Италии на острове Сардиния, в городе Ольбия. В соревнованиях приняли участие сильнейшие сборные команды Европы – Италия, Россия и Испания.

В состав сборной команды России вошли три футболиста мытищинской спортивной школы «Авангард» - Никита Егоров, Денис Егоров и Евгений Шелаев. Московскую область также представляли Антон Яковлев и Сергей Манжос. Кроме них на поле выходили Али Рустамханов (Дагестан), Евгений Иванов и Василий Николаев (Республика Марий Эл).

По итогам турнира сборная России заняла второе место, переиграв итальянцев со счетом 4:0 и первую сборную Испании с результатом 2:1. В решающем матче российские футболисты уступили команде Испания-2 (1:2), которая и стала победителем одного из самых престижных турниров для слепых футболистов в Европе.

Пока основной состав «Авангарда» отстаивал честь российского футбола в Италии, сборная Московской области без своих лидеров приняла участие в турнире открытия первенства Витебской области в Беларуси. Лидером атак подмосковной команды стал мытищинец Максим Казаков. Сборная Московской области заняла 1 место, сыграв вничью с хозяевами и переиграв команды Минска и Гомеля.