РИАМО - 25 июн. В июле график планового отключения горячей воды в домах Подмосковья можно будет посмотреть на «Яндекс.Картах» в обычной и мобильной версиях. Жители Мытищ, Красногорска, Видного, Реутова, микрорайона Железнодорожный Балашихи, Дмитрова и Сергиева Посада уже могут посмотреть эту информацию, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

В течение месяца в систему загрузят информацию о каждом доме в регионе, подключенном к централизованному теплоснабжению. Всего в многоквартирных домах региона живут около 6 млн человек.

«В Подмосковье самый большой жилой фонд, более 53 тыс. многоквартирных домов, их обслуживают более 2,5 тыс. котельных, это значительный объем данных, поэтому интеграция информации в систему «Яндекса» займет некоторое время, сейчас уже подгружена информация о 20% домов 20 городских округов, работу полностью завершим до конца июля», — сказал Хромушин.

Чтобы посмотреть график отключения горячей воды, нужно определить дом автоматически по геолокации или написать адрес в поисковой строке на «Яндекс.Картах». После этого нужно нажать на красную иконку своего дома, в открывшемся окошке карточки здания появится дата отключения воды. Информация подгружается автоматически с официального портала правительства Подмосковья.

На «Яндекс.Картах» в ближайшее время также появится информация о домах, ремонтируемых в рамках программы капремонта, о сроках социальной газификации.

Каждый месяц мобильным приложением и веб-версией «Яндекс.Карт» пользуются более 50 млн человек.

Хромушин подчеркнул, что Московская область является первым регионом в стране, где министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительство региона полностью реализовали сервис автоматизированного информирования о плановом отключении горячей воды через портал госуслуг. Оповещения поступают в личные кабинеты пользователей, на электронную почту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу проработать возможность сокращения сроков планового отключения горячей воды с 14 до 10 дней. Уже есть положительный опыт, когда главы городских округов региона обеспечивают данную работу в короткий период. Сейчас нормативный срок отключения воды составляет 2 недели.