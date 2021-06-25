Вход по QR‑коду: как жителям Подмосковья оформить электронный иммунный сертификат

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Жители Московской области смогут получить QR-код на портале «Госуслуги» или в одноименном приложении – об этом говорится в постановлении губернатора. Электронные иммунные сертификаты будут сформированы автоматически для граждан:

- прошедших полный цикл вакцинации;

- переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, если данные о лечении внесены в реестр ЕМИАС.

Оформлять сертификаты несовершеннолетним не нужно – они смогут свободно посещать общественные места, попавшие под ограничения, при сопровождении взрослых с QR-кодом.

QR-код можно предъявить как в электронной форме, так и в распечатанном виде. Организации, попавшие под действие постановления губернатора, обязаны установить систему проверки QR-кодов. Пропускать в здания и помещения граждан без кодов, а также оказывать им услуги запрещено.

Если у жителя Московской области нет аккаунта на «Госуслугах», но есть бумажный сертификат о прохождении вакцинации, ему все равно придется зарегистрироваться на портале. Никакие другие документы кроме QR-кодов не имеют официального статуса и не могут подтвердить прохождение вакцинации.

Обязательная вакцинация в Московском регионе: можно ли отказаться и что за это будет>>