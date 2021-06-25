Вход по QR‑коду: как жителям Подмосковья оформить электронный иммунный сертификат

Причины введения QR-кодов
Статистика заболеваемости COVID-19 в Подмосковье все еще неутешительная. По данным на 25 июня, за сутки в регионе выявили 2 436 случаев заражения. Всего с начала пандемии в Московской области заболели 301 291 человек, скончались – 6 419.
Из-за увеличения количества заболевших 23 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, которое усиливает ограничения для жителей Московской области. В частности, с 28 июня в силу вступают новые правила посещения общественных мест и мероприятий. Граждане, проживающие в Подмосковье, будут обязаны предъявлять QR-код, который подтвердит статус вакцинированного или переболевшего.
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Где будут требовать QR-код
С 28 июня жители региона должны предъявлять QR-код, посещая:
- спортивные и развлекательные мероприятия с участием более 50 человек в помещении;
- спортивные и развлекательные мероприятия с участием более 500 человек на свежем воздухе;
- фуд-корты;
- клубы, бары, караоке, кальянные;
- рестораны, кафе и другие заведения общественного питания;
- детские площадки, беседки и другие объекты инфраструктуры (кроме скамеек, создающих тень навесов и подобных объектов);
- зоопарки, аттракционы и детские игровые комнаты.
С 24 июня при размещении в гостиницах и отелях на срок от трех суток граждане должны предъявить QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации или статус переболевшего, или справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее 72 часов до момента заселения. При заселении на срок менее двух суток указанные документы не нужны.
Граждане могут свободно посещать парки для прогулок, соблюдая при этом масочный режим и социальную дистанцию. Ограничения коснутся только парковой инфраструктуры: детских и спортивных площадок, беседок.
Как получить QR-код жителям Подмосковья
Жители Московской области смогут получить QR-код на портале «Госуслуги» или в одноименном приложении – об этом говорится в постановлении губернатора. Электронные иммунные сертификаты будут сформированы автоматически для граждан:
- прошедших полный цикл вакцинации;
- переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, если данные о лечении внесены в реестр ЕМИАС.
Оформлять сертификаты несовершеннолетним не нужно – они смогут свободно посещать общественные места, попавшие под ограничения, при сопровождении взрослых с QR-кодом.
QR-код можно предъявить как в электронной форме, так и в распечатанном виде. Организации, попавшие под действие постановления губернатора, обязаны установить систему проверки QR-кодов. Пропускать в здания и помещения граждан без кодов, а также оказывать им услуги запрещено.
Если у жителя Московской области нет аккаунта на «Госуслугах», но есть бумажный сертификат о прохождении вакцинации, ему все равно придется зарегистрироваться на портале. Никакие другие документы кроме QR-кодов не имеют официального статуса и не могут подтвердить прохождение вакцинации.
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Что делать, если QR-код не появился на «Госуслугах»
Сертификат о прохождении полного цикла вакцинации или перенесенной болезни должен появиться автоматически на сайте «Госуслуг» в личном кабинете.
Если у граждан возникают сложности, они могут оставить обращение на портале или обратиться в медицинскую организацию, где была проведена вакцинация вторым компонентом.
Если гражданин привит только первым компонентом вакцины, сертификат в личном кабинете не появится. А это значит, что человек не сможет посещать мероприятия и организации, на которые постановлением губернатора наложены ограничения.
Срок действия цифрового сертификата
Сертификат, подтверждающий статус вакцинированного, будет доступен гражданину после введения второй дозы вакцины от коронавируса. Срок его действия – 365 дней.
Электронный сертификат со статусом «Переболел» появится у граждан, перенесших заболевание коронавирусом, информация о болезни которых есть в системе ЕМИАС. Такой сертификат будет действовать 180 дней.
Будут ли принимать QR-коды жителей Подмосковья в Москве
Те, кто не прописан в Москве, не посещает столичные медицинские учреждения или сделал прививку за ее пределами, могут получить доступ к порталу mos.ru в упрощенном формате и запросить QR-код.
На сайте необходимо будет заполнить специальную форму, ввести свои данные, которые уйдут на проверку. Проверка будет проходить в системе автоматически по федеральным регистрам заболевших, вакцинированных, а также по данным Единого лабораторного сервиса Москвы. После проверки сведений граждане смогут получить свой цифровой сертификат.
Жители России, сделавшие прививку в своем регионе, также смогут получить QR-код на сайте госуслуг, в приложениях «Госуслуги» или «Госуслуги.Стопкоронавирус».
Если граждане, проживающие в Подмосковье, не имеют QR-кода, подтверждающего статус вакцинированного или переболевшего, но хотят посетить московские кафе и рестораны, они могут сдать ПЦР-тест в московской лаборатории, которая подключена к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте столичного департамента здравоохранения. После получения отрицательного результата, в личном кабинете на «Госуслугах» и сайте mos.ru появится соответствующий QR-код.
Как быть людям с антителами
Если гражданин официально переболел COVID-19 менее шести месяцев назад, в его личном кабинете на портале «Госуслуг» должен появиться соответствующий сертификат с QR-кодом. Он действителен полгода с момента выздоровления. Вакцинацию от коронавируса рекомендуется пройти всем, кто переболел более полугода назад, независимо от количества антител.
Если человек перенес болезнь бессимптомно или не обращался за помощью врачей, данных о перенесенной болезни не будет в системе ЕМИАС. А значит портал «Госуслуг» не сформирует QR-код, подтверждающий статус переболевшего.
Справка о наличии антител не позволяет гражданам посещать места, на которые наложены ограничения постановлением губернатора.
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