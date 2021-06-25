РИАМО - 25 июн. Сухая гроза — это практически то же самое, что и обычная гроза, но с той лишь разницей, что осадков не выпадает. Во время сухих гроз лучше держаться подальше от высоких железных предметов, не разговаривать по мобильному телефону, сообщил член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов.

В Подмосковье и столице 27 июня ожидаются сухие грозы.

«Грозы ассоциируются с ливневыми дождями, но в данном случае их не происходит. Гремит гром, сверкают молнии и достигают земли, но без осадков. Это происходит обычно тогда, когда в воздухе недостаточное количество влаги или облака не выросли до необходимых объемов, чтобы породить ливневые дожди», – сказал Константинов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что сухие грозы опасны теми же вещами, что и обычные. В связи с этим во время сухой грозы рекомендуется находиться подальше от высоких железных предметов, а также не разговаривать по мобильному телефону.

Константинов отметил, что для городской инфраструктуры сухая гроза представляет меньшую опасность благодаря отсутствию осадков.