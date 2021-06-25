РИАМО - 25 июн. Онлайн-трансляцию запустили на всех стройках в Подмосковье в рамках риск-ориентированного подхода. Теперь можно следить за ходом возведения объектов в режиме реального времени, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

«Интенсивность проверочных и профилактических мероприятий будет зависеть от категории риска объекта. Установленные камеры на стройплощадках региона помогут снизить количество проверок. Кроме того, это создает эффект постоянного присутствия надзорного органа на стройплощадке», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Планируется создать мониторинговый центр, который позволит онлайн фиксировать нарушения. Камеры работают круглосуточно. Посмотреть за ходом строительства может любой желающий.

Дольщики и те, кто хочет переехать в Подмосковье, могут в любое время оценить ситуацию на строительной площадке, готовность и количество рабочих.

Посмотреть ход строительства можно по ссылке.