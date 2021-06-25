РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В пятницу вечером на улице Кирова и Октябрьском проспекте в подмосковных Люберцах образовались пробки, кроме того, пробка образовалась на Смирновской улице, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Пробка в сторону области на улице Кирова начинается у дома 12 и заканчивается на перекрестке со Смирновской улицей.

На Октябрьском проспекте образовалась пробка длиной почти в 3 км.

Пробка на Смирновской улице начинается еще с Дзержинского шоссе и длится до Котельнического проезда.