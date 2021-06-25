РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о том, что обставляя ребенка одного в автомобиле, его здоровье подвергается опасности, сообщает ОГИДД МУ МВД России «Люберецкое».

В Московской области сотрудники Госавтоинспекции проводят акции, направленные на недопустимость оставления детей и животных без присмотра в салоне автомобиля. В рамках мероприятий полицейские призывают автолюбителей соблюдать меры безопасности пассажиров, в том числе в условиях установившейся жары.

Автоинспекторы провели акцию «Безопасная парковка» вблизи мест для отдыха и на дворовых территорий. На дверные ручки транспортных средств сотрудники Госавтоинспекции развесили специальные информационные таблички с правилами парковки. В частности, водителям напомнили о том, что, оставляя ребенка или домашнее животное в салоне автомобиля без присмотра, жизнь и здоровье пассажиров подвергаются опасности.



Кроме того, стражи правопорядка провели беседы со взрослыми участниками дорожного движения, акцентировав внимание на факторы, которые могут привести к печальным последствиям, если оставить ребенка в транспортном средстве даже на несколько минут.