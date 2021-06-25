РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В городском округе Мытищи малообеспеченные граждане могут получить выплату по социальному контракту на поиск работы, сообщается в Instagram-аккаунте соцзащиты горокруга.

​С 2021 года мытищинское управление социальной защиты населения принимает документы для назначения государственной социальной помощи на основании социального контракта на поиск работы.

Помощь предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина не превышает величину прожиточного минимума (для трудоспособного населения - 14 987 рублей, пенсионеров - 10 648 рублей, детей - 13 531 рубль).

Сумма выплаты составляет до 112175,50 рублей, в том числе: 14941 рубль выплачивается в течение 1 месяца после заключения социального контракта; 44823 рубля выплачивается в течение 3 месяцев после трудоустройства по 14941 рублю в месяц; 30000 рублей предоставляется на оплату обучения в случае необходимости; 22411,50 рублей выплачивается в течение 3 месяцев обучения по 7470 рублей 50 копеек в месяц.

Могут быть оплачены расходы работодателю на стажировку в размере 19530 рублей. Cоциальный контракт заключается с гражданином, который на добровольной основе хочет выйти на более высокий уровень жизни за счет собственных активных действий для получения постоянных самостоятельных источников дохода, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию и улучшить материальное положение себя и членов своей семьи.

Контракт заключает представитель семьи (или одиноко проживающий гражданин) и орган социальной защиты населения (Мытищинское УСЗН). Средства соцконтракта можно использовать только на те цели, которые указаны в программе социальной адаптации к заключенному контракту. ​Контракт заключается на срок до 9 месяцев.

Обратиться с заявлением на предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru). Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 8-495-508-89-10 или по адресу: город Мытищи, Новмытищинский проспект, дом 82, корпус 7, кабинет 1.