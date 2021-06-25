РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске прошли общественные слушания по реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков и установок сооружений для обработки осадка сточных вод в почвогрунт и выработки тепловой и электроэнергии, сообщил Водоканал.

24 июня состоялись общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы. На них представили проектную документацию реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на Домодедовском шоссе, 25 Б. В частности, сооружения для обработки осадка сточных вод и биогазовые установки.

Цель намеченной деятельности - обработка осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод. Его нужно стабилизировать, обеззаразить и использовать в качестве сырья при производстве экологически безопасной побочной продукции «Почвогрунт «Подольский». Также при стабилизации осадка биогаза выделяется тепловая и электрическая энергия для нужд городских очистных сооружений производительностью 150 тысяч кубометров в сутки.

В общественных обсуждениях приняли участие заказчик МУП «Водоканал» Подольска, представители администрации округа, федеральные органы исполнительной и государственной власти Московской области, общественность.

Вопросы участники слушаний задавали в электронном виде посредством заполнения заявки на электронную почту и непосредственно во время общественных слушаний после выступлений докладчиков и содокладчиков.

После окончания слушаний составили протокол, который через 7 дней опубликуют в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Подольск и разместят на официальном сайте администрации в информационно телекоммуникационной сети Интернет.