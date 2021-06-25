РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. Порядка 50 км тепловых сетей подготовят к зиме в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин посетил котельную, расположенную на Яничкином проезде, и проверил готовность объекта к осенне-зимнему периоду. На данный момент выполнено большинство работ: проведено испытание гидравлических сетей, выполнена очистка фильтров, промывка теплообменников и др.

Котельная относится к сетевой компании АО «МСК Инжиниринг». Она оборудована 4 котлами, вся система полностью автоматизирована. Основным топливом служит природный газ, аварийным – жидкое (дизельное) топливо. Газоснабжение осуществляется от газопровода. Подача жидкого топлива от котельной осуществляется по двум топливопроводам.

В городском округе Котельники в 2021 году должно быть подготовлено к работе 51 км тепловых, 60 км водопроводных и 50 км канализационных сетей, 23 центральных тепловых пунктов, 6 водопроводных и 8 канализационных насосных станций, а также 206 многоквартирных домов. Работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут производиться в соответствии с утвержденным графиком. В настоящее время работы ведутся на котельных, ВЗУ и в многоквартирных домах.