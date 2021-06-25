РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в пятницу поздравил выпускников гимназии N56, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня такой замечательный, почти безоблачный день. Я тоже помню свой выпускной вечер, и, думаю, вы тоже будете помнить этот вечер. Ребята, я желаю вам успехов, удачи с поступлением и в жизни», - сказал Ружицкий.

Всего гимназию N56 в этом году закончили 45 выпускников. При этом 5 из них претендуют на медаль «За особые успехи в учении».

Выпускникам выдали аттестаты. Также вручили грамоты и благодарственные письма главы отличившимся ребятам. В частности, 5 школьников набрали более 90 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Кроме того, наградили победителей регионального этапа всероссийской олимпиады школьников - Александра Акимова, Марию Овчинникову, Матвея Кириллова и Марию Колесову. Также Акимов победил в заключительном этапе по истории.

Кроме того, выпускников поздравила директор учреждения Наталья Мартиросова. Она отметила, что все выпускники в этом году показали успехи в различных областях.