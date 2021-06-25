РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. Велопарковку оборудовали у центральной городской библиотеки им. Андрея Белого в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В рамках проекта «Городская среда» депутат проверил установку велопарковки для посетителей учреждения.

«Активные жители микрорайона, которые посещают Центральную городскую библиотеку, вышли с инициативой об установке парковки для велосипедов и самокатов. При содействии муниципальных депутатов конструкция была приобретена и смонтирована. Сегодня вместе с жителями оценили удобство нового паркинга. Рад, что инициатива горожан была реализована в короткий срок», - сказал Ефимов.

Исполняющая обязанности директора Централизованной библиотечной системы Олеся Москвина поблагодарила депутатов за внимание к учреждению и просьбам жителей.

«Это удобно и нам, и посетителям, и пешеходам, которым теперь не мешают велосипеды посетителей библиотеки, припаркованные на тротуаре», - подчеркнула Москвина.

Центральная городская библиотека им. А. Белого открылась после комплексной реконструкции нынешней зимой. Просторные помещения, новая мебель и мультимедийная техника позволяют проводить на базе учреждения обучающие программы, творческие коллоквиумы, литературные и театральные вечера. Здесь работает клуб активного долголетия и музей поэта Андрея Белого, имя которого носит библиотека.