РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. На железнодорожной станции Мытищи и автовокзале прошла акция «Безопасное лето», сообщается на сайте администрации горокруга.

Акция организована министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Ее суть состоит в том, чтобы проинформировать жителей, особенно детей и их родителей о правилах поведения на дорогах. Для этого Минтранс области подготовил листовки, которые в рамках акции раздали волонтеры городского округа.

Также они рассказали детям и взрослым о правилах безопасности на дорогах.