РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске на МУП «Водоканал» проходят практику студенты столичных и городских вузов и колледжей, всего с мая по июль получить практические навыки смогут 30 человек, сообщил Водоканал.

В МУП «Водоканал» Подольска проходят практику студенты Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева, МГУ им. Ломоносова, колледжа РГУТИС, Подольского колледжа имени А. В. Никулина и Московского колледжа информации и технологий. Производственная практика является обязательной частью учебного процесса для студентов 3-4 курсов.

Практические занятия у студентов начались 25-27 мая и завершатся в начале июля. Всего практику на предприятии пройдут более 30 студентов по различным направлениям. В настоящее время 17 студентов проходят практику в службе автоматизации, три студента из РГУТИС – в службе водопроводных насосных станций. В техническом отделе под занятия посещают пять студентов из Подольского колледжа имени А.В. Никулина, они осуществляют расчеты земельно-имущественных отношений, выполнение кадастровых работ, инженерно-геодезических изысканий.

К окончанию подошла производственная практика для студента Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева на базе городских очистных сооружений. В программу входило изучение технологической схемы очистки сточных вод, а также работа с технической документацией.

Студенты проходят практику по различным направлениям. В том числе в сфере организации и проведения работ по монтажу, ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию различных видов радиоэлектронной техники, осваивают практическую проектировочную деятельность.

Работодатели за время практики присматриваются к потенциальным сотрудникам. Предприятие заинтересовано привлечь молодые перспективные кадры.