РИАМО - 25 июн. Центры управления регионом в Центральном федеральном округе стали полезным инструментом в условиях пандемии Covid-19. ЦУРы помогли оперативно решать также и многие другие проблемы – и текущие, и системные, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева.

Под председательством Щеголева прошло заседание совета ЦФО, на котором обсудили функции ЦУРов для повышения качества диалога жителей и государства. ЦУРы работают во всех регионах страны с конца прошлого года. Их поручил создать президент России Владимир Путин после посещения ЦУРа в Московской области.

«Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей», — отмечал Путин.

Щеголев во время заседания совета отметил, что за прошедшее время с момента формирования ЦУРы показали серьезные результаты в решении реальных проблем жителей. В частности, они стали полезным инструментом во время пандемии и способствовали решению других проблем.

Щеголев подчеркнул, что при этом ЦУРы не дали бы нужного эффекта без результативного взаимодействия центров с региональной и муниципальной властью в реальном времени и на единых цифровых платформах.

Генеральный директор АНО «Диалог Регионы» Алексей Гореславский отметил, что знаковым результатом работы ЦУРов является то, что жители все чаще направляют сообщения о проблемах на площадки органов власти в соцсетях.

«Это означает рост доверия и осведомленности людей. Для граждан не остается незамеченным, что мы видим их проблемы и решаем их. Они готовы обсуждать их напрямую с органами власти», — добавил Гореславский.

Однако то, что жители чаще обращаются напрямую к государству через соцсети, накладывает новую ответственность на институты власти.

«Следует обращать самое пристальное внимание на то, как именно чиновники переписываются с людьми. Буквально – какими словами и выражениями, какими формулами. Не все и не везде понимают, насколько это важно. Люди ожидают реального решения проблем, а не отписок», — подчеркнул Щеголев.

Координационный центр

Пресс-служба полпреда РФ в ЦФО Игоря Щеголева

Кроме центров управления регионом, в субъектах РФ создаются ситуационные центры, а на федеральном уровне работает Координационный центр правительства России.

Дмитрий Годунов из Координационного центра правительства России рассказал о внедрении в практику государственного управления передовых цифровых технологий.

«Мы выработали наши внутренние установки: устранение межведомственных барьеров, отсутствие формализма и «погон», оперативность, использование только первичных и проверенных данных, обратная связь от граждан нашей страны», — подчеркнул Годунов.

Сейчас Координационный центр правительства РФ в формате бизнес-процесса ведет мониторинг хода вакцинации от коронавируса по всей России. Отслеживается вся цепочка — от производства и распределения вакцины до потребителя.

В России создано несколько видов институтов оперативного реагирования на федеральном и региональном уровнях, отметил полпред президента РФ в ЦФО.

«Кого-то может сбивать с толку такое изобилие центров в сочетании с традиционными институтами управления. Именно поэтому призываю вас смотреть на них не как на многочисленные конкурирующие сущности, а как на единую систему», — подчеркнул Щеголев.

Он добавил, что эта система призвана ускорить и упростить процессы принятия решений, а значит – качественно улучшить жизнь людей.