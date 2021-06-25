РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. В подмосковном Красногорске 1,2 тысячи молодых людей являются волонтерами, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава округа Алексей Спасский встретился с активистами штаба добровольцев в «Молодежном центре» накануне Дня молодежи в пятницу.

Руководитель муниципалитета поздравил волонтеров с наступающим праздником, поблагодарил за неравнодушие, вручил благодарственные письма и волонтерские книжки. Мероприятие прошло в строгом соблюдении норм COVID-безопасности, в нем также приняли участие заведующая отделом по работе с волонтерскими организациями Главного управления социальных коммуникаций региона Наталия Капырина и председатель Совета директоров ГК «Садовое Кольцо» Сергей Колунов.

«Волонтеры – это и помощь, и поддержка, и настроение, и просветительская составляющая. Я бы назвал волонтеров, наряду с медицинскими работниками, героями нашего времени», - подчеркнул Спасский.

Он обратился к волонтерам со словами благодарности за то, что они делают.

«К сожалению, COVID-19 не отступает, и хочется пожелать, чтобы вы, выполняя свою боевую задачу, все же берегли себя. Кому можно - сделали прививку, остальные - просто бы соблюдали меры предосторожности», - добавил Спасский.

Представители Красногорского штаба волонтеров поблагодарили главу Красногорска за поддержку и подарили футболку с надписью «Волонтер», а Сергею Колунову за активную помощь и поддержку добровольческого движения вручили волонтерскую книжку.

«Зачастую, мы забываем, что волонтерам самим нужна поддержка. Представители бизнеса, включая ГК «Садовое кольцо», оказывали им помощь, обеспечивая всем необходимым. Был тронут, что за активность моей компании меня тоже официально приняли в волонтеры. Постараюсь и дальше оправдывать доверие», - отметил Колунов.

В городском округе Красногорск активно развивается волонтерское движение, которое охватывает более 1200 молодых граждан. В 2021 году принято решение объединить все волонтерские движения в единый окружной штаб добровольцев под проектным названием «Волонтер — это я».