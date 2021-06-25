РИАМО - 25 июн. Еще 4 детских мини-садика по присмотру и уходу за детьми открылись в Одинцовском округе, тем самым муниципалитет полностью выполнил поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева – теперь в округе работают 6 таких садов, суммарно они рассчитаны на 615 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.

Работу одного из новых мини-садиков проверили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина. Они осмотрели помещения садика в доме №6 по улице Союзной в Одинцове.

«Одинцовский округ полностью выполнил поручение губернатора Андрея Юрьевича Воробьева по созданию детских садов по присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 7 лет. Всего создано 615 дополнительных мест, это 5 садиков в Одинцове и один в Звенигороде. Сегодня проверили, как работает один из новых садиков на улице Союзной в Одинцове. В нем, как и во всех остальных, созданы и оборудованы все необходимые помещения – пищеблок, медицинский кабинет, прачечная, групповые комнаты, физкультурно-спортивный зал. Комнаты оснащены современным оборудованием и предметно-развивающей средой», - сказал Иванов.

Большое количество мест удалось получить благодаря рациональной перепланировке помещений без потери качества условий и без строительства новых, что потребовало бы более значительных вложений. По словам Каклюгиной, садики оснащены всем необходимым для развития и досуга маленьких воспитанников.

«Лично сегодня перед работой проверила работу одного из них. Пообщалась с ребятами и родителями. Помещение на первом этаже жилого дома. Ребята там отдыхают, играют, обучаются и едят – все, как в традиционных садах. Единственное отличие – помещение у мини-сада располагается либо на первом этаже, либо в здании школы. Сам формат показывает свою эффективность: мини-сады открываются за 2-3 месяца и существенно сокращают очередность в густонаселенных территориях», – отметила Каклюгина.

Она добавила, что до конца года в Подмосковье откроется 35 садов малого формата. Они создадут дополнительно 3 тысячи мест.