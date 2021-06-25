РИАМО - 25 июн. Еще 4 детских мини-садика по присмотру и уходу за детьми открылись в Одинцовском округе, тем самым муниципалитет полностью выполнил поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева – теперь в округе работают 6 таких садов, суммарно они рассчитаны на 615 воспитанников, сообщает пресс-служба администрации округа.
Работу одного из новых мини-садиков проверили глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина. Они осмотрели помещения садика в доме №6 по улице Союзной в Одинцове.
Большое количество мест удалось получить благодаря рациональной перепланировке помещений без потери качества условий и без строительства новых, что потребовало бы более значительных вложений. По словам Каклюгиной, садики оснащены всем необходимым для развития и досуга маленьких воспитанников.
«Лично сегодня перед работой проверила работу одного из них. Пообщалась с ребятами и родителями. Помещение на первом этаже жилого дома. Ребята там отдыхают, играют, обучаются и едят – все, как в традиционных садах. Единственное отличие – помещение у мини-сада располагается либо на первом этаже, либо в здании школы. Сам формат показывает свою эффективность: мини-сады открываются за 2-3 месяца и существенно сокращают очередность в густонаселенных территориях», – отметила Каклюгина.
Она добавила, что до конца года в Подмосковье откроется 35 садов малого формата. Они создадут дополнительно 3 тысячи мест.
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