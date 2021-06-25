РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. Мытищинское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство» совместно с волонтерами провело акцию «Красная гвоздика», сообщается на сайте администрации горокруга.

На станции Мытищи всем желающим раздавали значок в виде гвоздики, за который люди могли предложить абсолютно любую сумму.

«Вырученные средства пойдут на помощь ветеранам и инвалидам, пострадавшим в боевых действиях», - сказала пресс-секретарь Мытищинского отделения МГЕР Алла Сукаленко.

«Красная гвоздика» - символ фонда «Память поколений». Ежегодно значок «Красная гвоздика» распространяется с помощью волонтеров. Средства от приобретенных значков направляются на помощь ветеранам России.