РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 июн. В Балашихе в ходе празднования Дня молодежи вручили грамоты и благодарственные письма более 90 молодежным активистам городского округа, встреча прошла в пятницу в здании администрации муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На мероприятии присутствовали глава округа Сергей Юров, депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель городского совета Геннадий Попов, начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Никита Тарасевич, директор Центра тестирования ГТО округа Антон Орешков, волонтеры, члены общественных и спортивных организаций.

«К сожалению, из-за пандемии этот праздник мы проводим не в том масштабе, как хотелось бы. Наш полумиллионный город не только самый большой в регионе, но еще и самый молодой. Порядка 150 тысяч молодых людей до 35 лет проживает на его территории. Среди них очень много инициативных личностей. И мне очень приятно, когда инициатива, которую они проявляют, находит свое воплощение в реальных делах», - сказал Юров.

Он поздравил молодежь округа, поблагодарил за активную позицию и те перемены, которые сегодня происходят в Подмосковье в том числе и благодаря губернатору, усилиям правительства региона, Мособлдумы.

«Был сложный год. Много молодых ребят включилось в волонтерское движение и продолжает заниматься этой работой, за что всем огромное спасибо. Желаю двигаться вперед, а в следующий раз встретиться всем вместе в большом зале. С праздником!» - подчеркнул Юров.

Он вручил благодарственные письма и почетные грамоты 7 молодежным активистам. Среди награжденных - начальник комплексного молодежного центра «Спутник» Асмик Бегларян.

Благодарственное письмо от Главного управления социальных коммуникаций Московской области он вручил специалисту по работе с молодежью молодежного центра «Спутник» Анне Сорокиной.

Награды Мособлдумы вручил Николай Черкасов.

«Вы замечательное поколение, впитавшее все лучшее, чего мы достигли к сегодняшнему дню. И я искренне верю, что мы вместе с вами осуществим немало славных дел на благо нашего Подмосковья»,- подчеркнул Черкасов.

Поздравляя ребят, Геннадий Попов отметил, что этот сложный год показал значимость молодежи, которая включилась в волонтерскую работу. Он поблагодарил присутствующих за активную деятельность, проведенную в городе, пожелал дальнейшего развития и вручил награды.

Благодарственные письма и почетные грамоты вручили также Никита Тарасевич и Антон Орешков. Среди награжденных-более 90 человек.