Жаркая погода продолжает изводить жителей Московского региона: за последнее время температура воздуха в столице достигала рекордной отметки более чем в 30 градусов. Многие предпочитают не передвигаться пешком в такую погоду, а заказывать такси. Но, как оказалось, и с этим возникают проблемы. Иногда водители отказываются открывать окна или и вовсе требуют доплату за включение кондиционера. Пассажиры такси рассказали РИАМО о конфликтах с водителями, возникших из-за аномальной жары.

Игорь, 30 лет:

«К машине я шел как к оазису в пустыне в надежде на прохладный воздух. Но когда я сел и мы тронулись, водитель просто отказался включать кондиционер.

Поначалу я растерялся и подумал, что он меня не так понял, поэтому и отказал.

Но, повторив свою просьбу, я услышал то же самое. Я начал возмущаться, потому что пользуюсь такси буквально через день и никогда раньше не сталкивался с такой проблемой. В ответ водитель сказал, что я в любой момент могу воспользоваться другой машиной.

Меня ждали на важной встрече, поэтому выходить я не хотел и попросил хотя бы остановиться, чтобы купить воду, но водитель сказал, что деньги за это тоже будут капать. Раньше я бы согласился на это, но сейчас был так зол, что попросил остановить машину из принципа и поймал другое такси.

Потом я прочитал, что водитель имел право не включать кондиционер (по дешевым тарифам кондиционер не входит в обязательный пакет услуг, а таксисты часто не хотят включать его, так как он увеличивает расход топлива – прим. ред.). Впредь буду осмотрительнее».

Как сэкономить на такси: работающие лайфхаки от водителей>>

Наталья, 27 лет:

«Я понимаю, что претензии пассажиров к таксистам – вечная сага, но очень часто такие конфликты совсем не беспочвенны. Несколько дней назад я собиралась поехать к родителям, решила не тащиться в жару на общественном транспорте и заказать машину.

Каково же было мое удивление, когда водитель отказался открывать окно! Объяснил он это тем, что снаружи еще жарче, и якобы это ничем не поможет, пока мы стоим на месте.

Я была в гневе, в результате минут через пять ругани он демонстративно открыл его, чтобы показать мне мою «неправоту». Снаружи действительно было душно, но в машину хотя бы поступал кислород.

В конце концов, я клиент, который платит за услугу, почему я должна выпрашивать то, что и так положено мне по праву? Когда я вышла из машины, то посоветовала водителю быть повежливее с клиентами, но, думаю, ему было все равно. Он просто усмехнулся и уехал».

Роботы за рулем: когда в Москве появятся беспилотные такси>>

Мария, 18 лет:

«Я живу в Подмосковье и недавно хотела взять такси, чтобы доехать домой. Все машины местного сервиса были заняты, и я обратилась к частнику. Когда мы сели, я попросила поддать прохладного воздуха, но таксист заявил мне, что за это придется платить.

Я была в шоке от такой наглости. То есть пару минут назад он умасливал меня сесть к нему в машину, я согласилась на свой страх и риск, а теперь получаю такое вот отношение!

В итоге за кондиционер с меня потребовали деньги, причем водитель начал торговаться. Его самая высокая цена составила 200 рублей – и это с учетом того, что за саму поездку я платила 400 рублей. Это была наглость, и платить я отказалась.

Закончилось все тем, что я попросила хотя бы открыть окна и с минимальным ветром доехала до дома.

Потом друг объяснил мне, что в такую жару работающий кондиционер у водителей может сломаться, да еще и за топливо больше платить придется, вот они и не хотят включать его. Не знаю, насколько это правда, но ситуация крайне неприятная».

«Чувствую себя недостаточно хорошей»: пассажиры и водители о рейтинге «Яндекс.Такси»>>

Светлана, 51 год:

«Такси я пользуюсь нечасто, но сейчас моя машина в ремонте, поэтому пришлось прибегнуть к услуге оплачиваемого водителя.

Во-первых, он просто натянул маску на подбородок и опомнился только тогда, когда я попросила нормально ее надеть. В итоге сдвинул ее на рот, а вот нос остался открыт.

В ответ на мою претензию он заявил, что ему по-другому неудобно. С горем пополам мы договорились, правда, мне пришлось с минуту рассказывать про индийский штамм коронавируса, его опасность и высокие статистические показатели заражаемости.

Во-вторых, оказалось, что у него не работает кондиционер в жару, и я ехала с открытым окном. К этому моменту я была уже прилично утомлена: это была сплошная нервотрепка, причем за мои же деньги. Пока ехала, думала, что если не заражусь ковидом, так получу тепловой удар. Благо ехать было не очень далеко».