РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В субботу в Подольске пройдет бесплатный прием граждан юристами.

Консультации бесплатно проведут представители Сенаторского клуба Совета Федерации ФС России: консультант ЕЦОКЮП Подольска, судебный юрист Юрий Шипилов и руководитель региональных программ Евгений Ракунов.

Прием пройдет по адресу: улица Большая Серпуховская, 27 в помещении юридического центра «Семья» с 11:00 до 15:00.

Записаться можно по телефону: 8(901)598-18-18.