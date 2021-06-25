РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с молодогвардейцами провели профилактическую работу с водителями на автозаправочных станциях, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В рамках социального раунда «Некуда спешить» сотрудники Госавтоинспекции и активисты «Молодой Гвардии Единой России» посетили автозаправочные станции, на которых водителям рассказали о целях и задачах проводимого мероприятия, довели статистику аварийности, напомнили о необходимости соблюдения установленного скоростного режима.

Особое внимание полицейские уделили важности правильного выбора скоростного режима в зависимости от конкретных дорожных и метеорологических условий при управлении транспортными средствами. Также сотрудники Госавтоинспекции раздали водителям тематические листовки.