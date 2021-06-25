РИАМО - 25 июн. Книга журналиста и москвоведа Олега Фочкина «Прогулки по Октябрьскому полю и окрестностям», вышедшая в свет благодаря партнерству Издательского дома «Лингва-Ф» и компании «РГ - Девелопмент», победила в номинации «Мой край» всероссийского конкурса краеведческой литературы «Малая родина». Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Большая честь получить такую награду. Книга «Прогулки по Октябрьскому полю и окрестностям», по задумке ее издателей, должна обратить внимание широкой общественности на уникальную красоту и разнообразие архитектуры столицы, ее культурное, историческое и духовное наследие, - сказала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

По ее словам, Москва – динамично развивающийся город и, чтобы строить его будущее, важно знать его историю. В качестве примера такого наследования она привела проекты редевелопмента бывшей промзоны №41, где построят современный жилой квартал.

Книга является первой в серии «Жизнь в окружении истории». В ней рассказываются интересные факты о развитии северо-запада столицы, о легендарных личностях, которые там жили и работали. Читатели узнают о достопримечательностях Щукино и близлежащих районов, Серебряного Бора, Троице-Лыкова и бывшего села Всехсвятское.

Конкурс «Малая родина» проводится Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, вручение состоялось в рамках книжного фестиваля «Красная площадь».