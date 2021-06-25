РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В городском округе Люберцы с начала сезона произведен покос травостоя на протяжении более 110 км полосы отвода автомобильных дорог и внутриквартальных проездов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В городском округе Люберцы продолжаются работы по покосу травы. Данные работы проводятся в рамках летнего содержания улично-дорожной сети. Всего с начала сезона произведен покос травостоя на протяжении более 110 км полосы отвода автомобильных дорог и внутриквартальных проездов.

На текущей неделе Люберецкое ДЭП провело покос травы на улицах Ленина, Наташинская, Преображенская, Красногорская, Побратимов, Шоссейная, Электрификации, Красноармейская, Юбилейная.

На территории поселков городского округа Люберцы работы ведутся силами подрядных организаций.