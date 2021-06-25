РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий торжественно вручил 8 юным жителям городского округа первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

Вручение состоялось в Люберецкой картинной галерее.

«Паспорта гражданина РФ и поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Воробьева получили восемь юношей и девушек. Это важный, запоминающийся и очень ответственный день в жизни каждого человека. От всей души поздравляю юных люберчан. Теперь вы - полноправные граждане России», - отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что отныне юные люберчане смогут самостоятельно принимать решения, нести ответственность за свои поступки.

«У вас появились свои права и обязанности. Искренне желаю вам успехов в выборе своего дальнейшего жизненного пути! Пусть он будет интересным и насыщенным! Прославляйте своими делами нашу Родину и наш родной Люберецкий край. Гордитесь, что вы – граждане великой страны», - добавил Ружицкий.