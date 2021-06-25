РИАМО - 25 июн. В Коломне организована доследственная проверка после гибели мужчины, который упал в шахту лифта в одном из многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

63-летний погибший застрял в лифте между 6 и 7 этажами 24 июня. Он не стал дожидаться приезда ремонтников и сам открыл двери. После мужчина попытался выбраться, однако упал в шахту лифта. Позже на место прибыли сотрудники службы ремонта. Они обнаружили пострадавшего и вызвали ему скорую. Врачи спасти мужчину не смогли, он умер от повреждений.

На текущий момент следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. Процессуальное решение планируется принять по результатам проверки.