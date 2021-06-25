РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска начали работы по восстановлению колодца ливневой канализации, это поможет убрать скапливающуся после дождя воду на улице Ленина, сообщил теротдел администрации.

В микрорайоне Климовск в дождливую погоду на проезжей части улицы Ленина напротив городского рынка собиралось большое количество воды. Территориальное управление Климовска и МУП «Водоканал» изучили архивную документацию, в том числе с подземными коммуникациями. Установили, что в месте скопления воды имеется ливневая канализация. С помощью специального прибора определили место, где необходимо провести раскопки.

Силами ГБУ «Мосавтодор», являющимися балансодержателем дороги, провели работы по вскрытию асфальтового покрытия и нашли колодец ливневой канализации. Сотрудники ГБУ «Мосавтодор» ведут работы по ручной очистке колодца, однако без механизированной очистки спецтехникой это невозможно.

МУП «Водоканал» окажет содействие в зачистке колодца и водопропускной трубы. До 29 июня планируют завершить работы по зачистке, если колодец и трубы находятся в исправном состоянии, до 4 июля планируют поднять колодец, вывести в отметку с существующим покрытием и уложить асфальт.