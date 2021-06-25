РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В микрорайоне Климовск Подольска на улице Заводская установили 12 стоек и 12 плафонов уличного освещения, сообщает территориальный отдел администрации.

На оперативных совещаниях в администрации округа не так давно рассмотрели вопрос уличного освещения. Ранее жители обращали внимание на отсутствие линии освещения на дворовых территориях домов №№5 и 7 на улице Заводская в микрорайоне Климовск.

Глава Подольска Николай Пестов поручил проработать возможность обустройства линии освещения силами муниципального предприятия МБУ «ПКБ». В начале текущей недели представители теруправления администрации Климовска совместно с МБУ «ПКБ» с выходом на место проработали возможность обустройства новой линии и составили дефектную ведомость.

24 июня представители МБУ «ПКБ» завершили работы по установке 12 стоек и 12 плафонов уличного освещения. Теперь на территории дворовых территорий стало светлее и безопаснее.