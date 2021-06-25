РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. В подмосковных Люберцах проводится проверка по факту наезда на несовершеннолетнего ребенка, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 22 июня 2021 года в 18:00 на проспекте Победы, в районе дома №5 неустановленный водитель легкового автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы. По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.