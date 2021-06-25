РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июн. Родителям, пришедшим на пляж в подмосковном Красногорске в пятницу, напомнили о правилах безопасности для детей на воде, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Совместную акцию провели сотрудники управления по делам несовершеннолетних администрации муниципалитета и профильного отдела УМВД России по городскому округу.

«Сегодня родителям, которые пришли с детьми на пляж, вручаем памятки об основных правилах поведения на воде. Это делается для того, чтобы дети были под присмотром», - сказал ведущий инспектор управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации горокруга Олег Непокоров.

По его словам, за весь прошлый год в Московской области утонули 7 несовершеннолетних. В нынешнем году с начала купального сезона – уже 26, из них удалось спасти только троих. На этой неделе один подросток погиб во время купания в неположенном месте в Красногорске.