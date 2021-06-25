РИАМО - 25 июн. В 6 городских округах Подмосковья за сутки не выявили ни одного случая коронавирусной инфекции, всего за это время в области выявили 2 436 случаев, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

Ни одного случая не выявили во Власихе, в Лобне, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Черноголовке.

По 1 случаю выявили в Егорьевске, Дубне, Звездном городке, Лотошине, Пущине, Ступине, Талдоме, Шаховской, по 5 случаев выявили в Луховицах, Котельниках, 6 - в Зарайске, Чехове, по 6 случаев выявили в Раменском, Щелкове, 9 - в Можайске.

По 10 случаев выявили в Дзержинском, Электростали, 12 - в Наро-Фоминске, 13 - в Озерах, по 14 - в Лыткарине, Клину, по 16 - в Богородском округе, Кашире, 18 - в Краснознаменске, 19 - в Серебряных Прудах, 24 - в Серпухове, 25 - в Рузе, 28 - в Электрогорске.

По 29 случаев - в Волоколамске, Ленинском округе, 31 - в Бронницах, 35 - в Жуковском, 41 - в Воскресенске, 47 - в Ивантеевке, по 48 - во Фрязине и Истре, 54 - в Шатуре.

56 случаев выявили в Коломне, 62 - в Химках, 63 - в Дмитрове, 65 - в Орехово-Зуеве, по 72 - в Реутове, Подольске, 73 - в Сергиевом Посаде, 80 - в Долгопрудном, 87 - в Домодедове.

103 - в Королеве, 109 - в Красногорске, 114 - в Пушкине, 127 - в Мытищах, 142 - в Солнечногорске, 170 - в Люберцах.

Больше всего заразившихся коронавирусом за сутки выявили в Балашихе - 211 случаев и в Одинцовском округе - 189 случаев.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 301 291 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 6 419 человек. Выздоровел и выписался 246 121 человек.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.