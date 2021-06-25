РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 июн. В связи с аномальной жарой молодогвардейцы и волонтеры раздали питьевую воду жителям, отдыхавшим в Щелковском городском парке культуры и отдыха, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь воду раздавали пожилым людям, а также детям, поскольку юные гости парка самые активные и постоянно в движении.

Акция по бесплатной раздаче воды в парках Подмосковья проводится по инициативе министерства благоустройства Московской области.