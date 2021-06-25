РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Торговые предприятия городского округа Люберцы, пострадавшие во время пандемии, могут получить консультацию по цифровой трансформации в специальном совете. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Консультационный совет по цифровой трансформации торговли активно функционирует с марта 2020 года и направлен на оказание помощи торговому бизнесу, столкнувшемуся с кризисными проявлениями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ключевым функционалом совета является организация цифровой инфраструктуры в регионе, проведение цифровой трансформации бизнес-процессов организации, помощь в переводе бизнеса в онлайн среду, налаживание D2C канала продаж (от производителя напрямую потребителю), улучшение работы действующих каналов продаж, подбор и обучение специалистов, автоматизация бизнес-процессов организации, помощь в расширении границ сбыта товаров (включая зарубежные рынки).

Для получения помощи нужно оставить заявку на сайте или направить в свободной форме на почту: upgrade@s-d-l.ru.