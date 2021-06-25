РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 июн. В населенных пунктах территориального управления «Пироговский» городского округа Мытищи проведут встречи с жителями на тему газификации, сообщил исполняющий обязанности заместителя главы муниципалитета Алексей Калинин в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

Он отметил, что газификации населенных пунктов уделяется очень пристальное внимание. Курирует этот вопрос министерство энергетики Московской области, исполнителем является Мособлгаз.

«Есть постановление главы городского округа Виктора Азарова, которое определяет регламент проведения ускоренной газификации. Мы должны сформировать паспорта газификации, в которых будут определены сроки газификации каждого населенного пункта, и сроки эти очень сжаты», - сказал Калинин.

Он уточнил, что ускоренной газификации подлежат те земельные участки, на которых жилые дома введены в эксплуатацию.

«Если дом в эксплуатацию не введен, то жители дают гарантию о том, что они введут в эксплуатацию к периоду начала газификации населенного пункта. Мы в течение двух недель планируем в каждом населенном пункте вместе с представителями Мособлгаза провести встречи с теми, кто хочет получить эту услугу», - отметил Калинин.

Он добавил, что на данный момент 13 населенных пунктов уже отработаны, более 400 человек приняли участие в этих встречах, получили информацию. По словам Калинина, газификация будет осуществляться бесплатно до ввода в земельный участок. Дальше - строительство сетей и приобретение газового оборудования будет за счет жителей.