РИАМО - 25 июн. На предприятии «Плодопитомник «Ягода-Малина» в городском округе Шаховская с начала сезона сбора произвели порядка 7 тонн клубники. Об этом сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

«Сбор ягоды в Подмосковье продолжается. Так, «Плодопитомник Ягода-Малина» собрал уже 6,6 т земляники садовой сортов «Кимберли», «Азия» и «Элиот». Ягоду собрали с площади 5,6 га», - сказал Сергей Воскресенский.

Плодопитомник осуществляет свою деятельность в регионе уже 3 года. Его территория около 170 га пахотной земли. В хозяйство также включены электроподстанции, инженерные системы водоснабжения, складские и производственные помещения с линиями переработки продукции, 3 холодильника, насосные станции, пруд и система капельного полива.

«Площадь обрабатываемых ягодных полей на сегодняшний день в хозяйстве составляет 64 га. Сбор ягод продлится до августа», - добавил Сергей Воскресенский.

Стоимость за кг подмосковной земляники садовой составляет 250-300 рублей.