РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 июн. В Подольске с начала июня оштрафовали 90 человек за проезд в общественном транспорте без масок, каждому придется заплатить по 5 тыс рублей, сообщила администрация округа.

В пятницу на привокзальной площади железнодорожной станции Подольск прошел рейд по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В нем приняли участие заведующий отделом по транспортному обслуживанию населения комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации городского округа Подольск Андрей Золин, инспекторы Межмуниципального управления №7 ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция», сотрудники Росгвардии и полиции, волонтеры и журналисты.

В ходе рейда проверили несколько автобусных маршрутов. 99% пассажиров соблюдают масочный режим, хотя без инцидентов не обошлось. Молодой человек, пассажир автобуса №65, отказался надевать маску, хотя она у него была. После разъяснительной беседы маску он все-таки надел, но в результате задержал отправку рейса на семь минут.

Если невакцинированный человек находится без маски, то в отношении него собирают административный материал по части 4 статьи 3.6 КоАП Московской области об административном правонарушении с наложением штрафа в размере 5 тысяч рублей. Только в июне в Подольске уже составили 90 протоколов по этой статье.

Если человек вакцинировался и у него есть подтверждающий сертификат или QR-код, то по действующему постановлению губернатора Московской области находиться в общественном месте без маски ему разрешено.

В ходе рейда пассажиров информировали о необходимости использования средств индивидуальной защиты в автобусах. Инспекторы вручали уведомления о необходимости соблюдения постановления губернатора Московской области о дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Подобные мероприятия сотрудники управления проводят два-три раза в неделю, чтобы еще раз напомнить пассажирам о необходимости носить средства индивидуальной защиты, так как это личная безопасность и безопасность окружающих.

Члены волонтерского центра муниципалитета, активисты местного отделения МГЕР и члены Подольского союза молодежи в этот день вышли на ставшую традиционной акцию по бесплатной раздаче масок. В этот день раздали 600 средств индивидуальной защиты.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.