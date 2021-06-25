РИАМО - 25 июн. С начала июня на водных объектах в Подмосковье погибли 45 взрослых и 14 детей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Региональное ведомство призывает тех, кто проживает в Подмосковье, а также приезжает в регион в гости, соблюдать правила поведения на воде.

К основным причинам, по которым люди гибнут и получают травмы на воде, относятся оставление детей без присмотра, купание в неустановленных или необорудованных местах, а также нарушение правил безопасности.

«В связи с установившейся в регионе жаркой погодой особенно актуальным становится соблюдение правил поведения на воде», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Он добавил, что водоемы и реки представляют собой не только место отдыха, но и опасность для взрослых и детей.

Также Каратаев попросил граждан оставаться внимательными и беречь себя, а также близких.

Ведомство напоминает, что купаться можно только в специально оборудованных местах. В противном случае, при прыжке в воду можно удариться головой о грунт, сломать шею, потерять сознание и умереть. Кроме того, опасность представляют прыжки с мостов, плотов, пристаней и других объектов. Это связанно с тем, что под водой могут быть сваи, арматура и тому подобное. Кроме того, запрещается купаться в нетрезвом виде.

Ни детей, ни подростков нельзя оставлять без присмотра. Это правило действует на мелководье, а также в знакомых местах. Так, ребенок, который остался без присмотра, получил тепловой удар и упал в воду, не сможет спастись самостоятельно.

Во время купания нужно правильно оценивать свои силы и не предпринимать попыток переплыть широкий водоем. Заплывать в зоны, где ходят катера, а также передвигаются квадроциклы, тоже запрещено.

Если человек видит на воде другого человека, который тонет, необходимо привлечь внимание спасателей или окружающих. Кроме того, нужно сообщить о происходящем по телефону «112» и оказать помощь пострадавшему.

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