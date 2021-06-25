РИАМО - 25 июн. В подмосковных парках из-за жары всем детям бесплатно раздают бутылки с водой, в 16 парках в первый день акции раздали свыше 1 тыс. бутылок, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому 24 и 25 июня мы начали в них раздавать воду детям», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

К акции подключились сотрудники парков и волонтеры в балашихинском парке «Пехорка», Центральном парке Богородского округа, парке усадьбы Кривякино и Москворецком парке Воскресенска, парке культуры и отдыха Волоколамска, парке «Елочки» Домодедова, городском парке культуры и отдыха Ивантеевки, Сестрорецком парке Клина, Центральном парке Ленинского округа, Центральном парке Мытищ, парке культуры, отдыха и спорта им. Л. Лазутиной, «Раздолье» и Малевича – в Одинцовском округе, «Скитских прудах» Сергиева Посада, Химкинском парке им. Толстого и городском парке Шаховской.

Акция продолжится до конца летнего сезона в те дни, когда температура воздуха будет выше плюс 25 градусов.