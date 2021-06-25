РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Танцоры детской хореографической школы городского округа Люберцы стали лауреатами международного фестиваля-конкурса «Черноморский Олимп», сообщает комитет по культуре администрации муниципалитета.

«Коллективы Детской хореографической школы городского округа Люберцы приняли участие в Международном фестивале-конкурсе в Сочи Бархатные сезоны «Черноморский Олимп». Люберецкие танцоры показали свои выступления в рамках конкурсной программы. Все коллективы хореографической школы были награждены Дипломами лауреатов фестиваля I, II или III степени», - говорится в сообщении.

«Черноморский Олимп» - это фестиваль с гуманитарной направленностью, который призван способствовать формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи через патриотическое воспитание и творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия, уточнили в комитете по культуре.