РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 июн. Глава Люберец Владимир Ружицкий пригласил жителей городского округа поучаствовать в конкурсе на премию губернатора Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Стартовал прием заявок на премию губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом ради перемен». Заявку на участие можно подать на официальном сайте: www.премия-мырядом.рф до 11 июля. Призовой фонд конкурса в этом году составит 80 миллионов рублей. Приглашаю всех люберчан принять участие в конкурсе. Наш округ традиционно входит в число лидеров премии губернатора. Давайте и в этом году докажем, что мы лучшие», - сказал Ружицкий.

Он пояснил, что в этом году номинантами станут 1,2 тысячи человек, которые будут представлять свои социально значимые проекты и инициативы по категориям: «Область перемен», «Округ перемен», «Территория перемен», «Место перемен».

«Отбор лауреатов пройдет в два этапа. Сначала номинантов определят жители путем голосования на официальном сайте, которое продлится до 25 июля. Далее до 18 августа жюри выберет победителей премии. Кроме того, будут определены 10 самых ярких проектов, которые вне зависимости от категорий получат по 1 миллиону рублей в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья». Отличительная особенность подачи заявок этого года - создание видеовизитки: она позволит ярко и креативно рассказать о своем проекте», - добавил Ружицкий.