РИАМО - 25 июн. 28 июня в Подмосковье и столице будет до плюс 33 градусов, ожидаются сильные порывы ветра, гроза, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

26 июня ночью местами пройдет кратковременный дождь, в Москве будет 20-22 градуса, в центре города — 23-25 градусов, по области — 17-22 градуса. Днем местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Tемпература в Москве составит 33-35 градусов, по области — 31-36 градусов. При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/с.

Ночью 27 июня обойдется без осадков, в Москве будет 20-22 градуса, в центре города — 23-25 градусов, по области — 17-22 градуса. Днем местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза, в Москве будет 32-34 градуса, по области — 30-35 градусов. При грозе порывы ветра увеличатся до 15 м/с.

28 июня ночью местами пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. В Москве ожидается 20-22 градуса, в центре города — 23-25 градусов, по области — 17-22 градуса. Днем пройдет кратковременный дождь, местами сильный, местами прогремит гроза, в Москве будет 30-32 градуса, по области — 28-33 градуса. При грозе порывы ветра усилятся до 17 м/с.

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