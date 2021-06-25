РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 июн. В подмосковных Котельниках до 10 августа планируют завершить монтаж детской площадки в Кузьминском лесопарке, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин проверил ход благоустройства многофункциональной хоккейной площадки в Кузьминском лесопарке. Также участие в рейде приняли молодежь города, активные жители и депутаты.

В лесопарке подходит к концу завершающий четвертый этап обустройства новой хоккейной коробки. Здесь положили травмобезопасное резиновое покрытие, затем нанесли разметку для игры в мини-футбол и баскетбол. Остались завершающие штрихи - монтаж баскетбольных щитов с кольцами на стойки, проведение брендирования бортов и уборка на прилегающей территории.

Пока ход работ идет четко по графику, к открытию площадки готовятся уже в первых числах июля, но торжественному открытию может помешать стремительный рост заболевших Covid-19. На встрече также затронули тему соблюдения мер безопасности и необходимость вакцинации, чтобы избежать дальнейшего роста распространения инфекции.

Также в ближайшее время планируется замена световых опор на более современные для освещения спортивного ядра в темное время суток и установка камер видеонаблюдения «Безопасный регион».

Помимо этого, здесь начались подготовительные работы для устройства основания под детскую игровую площадку. В связи с отсутствием комплектующих малых архитектурных форм, поставка оборудования задерживается, поэтому общие работы будут выполнены не до середины июля, как планировалось, а до 10 августа. Детская игровая площадка будет выполнена из экоматериалов.