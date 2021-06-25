РИАМО - 25 июн. Чтобы обитатели Московского зоопарка справились с жарой, им предлагают лед с морковью и яблоками, выносят в вольеры снег, который хранят в морозилках, сообщает пресс-служба зоопарка.

Верблюды, овцебыки, волки и другие животные уже давно сбросили зимние шубы и подготовились к лету. Овцы и альпака не умеют сбрасывать шерсть самостоятельно, поэтому их постригли работники зоопарка.

Есть животные, которым тяжело переносить жару, но в их вольерах обязательно есть прохладное место. Почти под каждым уличным вольером есть внутренний подземный вольер, где всегда прохладно.

Животные могут купаться в прудах, бассейнах, рвах и даже водопадах. Во многих вольерах есть специальные поливалки для животных. Активнее всего освежают панд, волков, лошадей и др.

В жаркие дни с удовольствием купаются в водоемах кустарниковые собаки, черепахи, медведи и капибары.

Панды Жуи и Диндин сидят под водными распылителями. Киперы следят, чтобы они не находились на улице подолгу.

Кормят животных в жару ледяными тортами - едой, вмороженной в лед. Медведям дают лед с морковью и яблоками, обезьянам - с ягодами, а хищникам - с мясом.

В некоторых отделах зоопарка с зимы запасли снег. Его выносят из морозильников и насыпают в вольеры для обогащения среды и небольшого охлаждения.

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