РИАМО - 25 июн. Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции делать ПЦР-тест на Covid-19 или сдавать анализ крови на антитела не нужно, сообщила РИАМО главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева.

«Официально проходить такие исследования перед прививкой на сегодня не требуется. Об этом говорится в стандартизированных правилах вакцинации, разработанных Минздравом», - сказала Шиндряева.

Она добавила, что такого же мнения придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения: для принятия решения о вакцинации там не рекомендуют ориентироваться на результаты диагностических тестов на предшествующую инфекцию и вакцину рекомендуют предлагать всем людям независимо от того, болели ли они уже Covid-19 или нет.

«Прививаться нужно тем, кто не болел новой коронавирусной инфекцией. Но если не было явных признаков этой болезни, то также необходимо приходить на иммунизацию», — добавила Шиндряева.

Она уточнила, что титр антител G, который свидетельствует о перенесенной инфекции, снижается в течение короткого времени после болезни и человек не является защищенным. В связи с этим лица, переболевшие более 6 месяцев назад, должны привиться и тем самым защитить себя.

В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid-19. Жители столицы могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и в мобильных пунктах вакцинации.

В столичных торговых центрах выстроились очереди из желающих сделать прививку.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.