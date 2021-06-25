РИАМО - 25 июн. Средний рост платы за коммунальные услуги в Подмосковье в 2021 году не превысит 3,3%, таким образом, рост платы будет ниже того, что задало российское правительство, на 0,7%, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

По информации ФАС России, для того, что не допустить необоснованного роста тарифов на услуги ЖКХ в регионах с 1 июля, ведомство усилит контроль за тем, чтобы предельные индексы изменения размера платы за коммуналку были соблюдены.

Средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен составить больше 4%. При этом ФАС России настаивает на реализации принципа «инфляция минус». Он поможет не допустить индексации платежа больше, чем на размер инфляции.

Правительство Московской области придерживается подобного принципа при формировании тарифной политики региона – средний рост платы граждан за коммунальные услуги второй год подряд не превышает уровень инфляции и находится ниже индекса, определенного правительством РФ для Подмосковья.

Ожидается, что средний рост платы в этом году не превысит 3,3%, что подтверждает социальную направленность правительства региона в данном вопросе.