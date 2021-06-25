В подмосковной деревне Никульское, на берегу Пяловского водохранилища уже несколько лет стоит уникальный монумент – рубка от подводной лодки К-19. Огромную 28-метровую конструкцию в Московскую область по железной дороге перевезли с далекого севера. Эту операцию за полмиллиона долларов организовал бывший подводник Владимир Романов, который когда-то служил на «Хиросиме» – так окрестили моряки К-19 из-за многочисленных аварий на ней. Чем еще интересен уникальный монумент, выяснил корреспондент РИАМО.

Подводная лодка в степях Подмосковья

Деревню Никульское от Москвы отделяет около 30 километров. Это живописное место, расположенное рядом с Мытищами, находится на берегу Пяловского водохранилища. Ранним воскресным утром я отправляюсь туда на электричке: вначале нужно добраться до станции Мытищи, затем сесть на автобус №26 и доехать до остановки «Жостовский перекресток». Заем останется только пройти 30 минут пешком до забора, окружающего коттеджный поселок в Никульском.

Охранник на КПП на вопрос, как пройти к подводной лодке, отвечает: «Ты за мою будку зайди – там тропинка. Пройдешь по ней до ограды, там дырка будет. А от этой дырки до подлодки – рукой подать».

Автора монумента Владимира Николаевича Романова в поселке не оказалось. Охранник знал лишь, что он в отъезде, а вот надолго ли, подсказать не смог.

Владимир Романов – самый известный человек в Никульском. Это не удивительно: потратив полмиллиона долларов, он, бывший подводник, доставил в деревню рубку от подводной лодки К-19 из далекого Снежнегорска, создав один из самых необычных мемориалов Подмосковья.

Вдоль тропинки к монументу, подсказанной охранником, мирно пасутся козы. Слева – частные домики, справа – заросшая речка. 28-метровый черный корпус рубки К-19 виден издалека: он установлен на земляной насыпи, армированной пластиковой сеткой – она имитирует саму подлодку. Субмарина как будто всплыла прямо посреди берега – глядя на монумент, поневоле вспоминаешь песню группы «Сплин» про подводную лодку в степях Украины.

«Грызя скалистый берег / За пирсом пирс / Могила за могилой / Мы покорили дикий север / Бореи голые места / Сегодня наши города!», – гласит надпись на рубке.

Она будто отражает героизм как всех подводников в целом, так и тех из них, кому довелось служить на К-19.

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«Оставляющая вдов»

Подводная лодка К-19 проекта 658 создавалась в СССР в конце 50-х годов: первый советский атомный ракетоносец должен был стать ответом на новейший американский корабль «Джордж Вашингтон». Параметры К-19 впечатляют и сегодня: водоизмещение – 5 300 тонн, длина – 114 метров, ширина – почти 9,5 метров. Подлодка могла погружаться на глубину до 300 метров и находиться в автономном плавании до 50 суток.

Сердцем К-19 с экипажем в 104 человека служили два ядерных реактора. Подлодка была оснащена восемью торпедными аппаратами и комплексом Д-2 с тремя баллистическими ракетами Р-13 – по мощности они примерно соответствовали 150 бомбам, сброшенным на Хиросиму. К-19 заложили осенью 1958 года – годом позже, чем «Джордж Вашингтон». Но на воду оба корабля спустили с разницей всего в три месяца: американцы были первыми, а Советский Союз догонял, восстанавливая ядерный паритет.

Возможно, именно эта спешка стала причиной многочисленных аварий на К-19: подводная лодка вышла в море «сырой». Причем забирать жизни она начала еще на верфи – во время подготовки там задохнулись несколько маляров. А когда 11 октября 1959 года традиционная бутылка шампанского не разбилась о борт К-19 в момент спуска на воду, моряки расценили это как очень дурной знак.

Предчувствие стало пророческим – ЧП преследовали К-19 на протяжении всей службы. Она даже получила прозвище «Хиросима». Правда, началась ее история с прорыва – в начале лета 1961 года советский атомный ракетоносец обогнул побережье США и остался незамеченным.

Но уже в июле того же года на К-19 произошла первая авария, когда в рамках учений «Полярный круг» подлодка возвращалась из Атлантики через Датский пролив. Рано утром 4 июля у нее вышел из строя охлаждающий контур правого реактора – возникла угроза взрыва как самих реакторов К-19, так и ее страшного боекомплекта. Ценой нечеловеческих усилий экипаж сумел предотвратить катастрофу.

Сутки спустя терпящую бедствие К-19 нашла другая советская подлодка: началась эвакуация моряков. Авария на реакторе стоила жизней восьми членам экипажа субмарины, а остальные еще год лечились от лучевой болезни. Эту историю засекретили на многие годы, а когда она все же стала достоянием общественности, то легла в основу голливудского фильма «К-19: оставляющая вдов».

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Судьба «Хиросимы»

После аварии в Датском проливе К-19 очистили от радиации и вернули ее в строй. Но на своем веку атомный ракетоносец повидал еще немало – он едва не столкнулся с американской атомной подводной лодкой USS Nautilus и сел на мель после вынужденного маневра с резким уходом на глубину. А 15 ноября 1969 года К-19 столкнулась с судном ВМС США USS Gato, но, к счастью, без серьезных последствий.

Два года спустя, 24 февраля 1972 года, экипаж К-19 пережил второе серьезное ЧП на подлодке после поломки реактора – в восьмом и девятом отсеках начался пожар. Его жертвами стали 28 подводников и два спасателя, а еще 12 моряков на 23 дня оказались пленниками отсека №10. Все это время они находились без света и пищи, со скудными запасами воды, получая лишь воздух с центрального поста. Но все без исключения подводники с честью прошли через это испытание.

В 1979 году К-19 признали утратившей значение в качестве крейсера-ракетоносца – «разжалованную» субмарину переоборудовали в лодку связи. А 11 лет спустя, 19 апреля 1990 года, К-19 была выведена из строя ВМФ СССР.

К-19 ждала своей утилизации долгих 13 лет: в 2003 году ее отправили на север – в Снежногорск, на завод «Нерпа». Блок подлодки с реакторным отсеком поставили на отстой в Сайда-Губе. А отделенная от корпуса рубка К-19 долгое время просто валялась возле автостоянки, напротив проходной завода «Нерпа». Она могла бы лежать там и дальше, но тут в ее истории появился Владимир Романов.

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Владимир Романов служил на К-19 коком в конце 60-х годов, причем о богатой на события истории подлодки из-за гостайны он узнал далеко не сразу. После службы Романов вернулся в родную Литву и в 90-е годы стал там успешным бизнесменом, владеющим банком, заводами и футбольными клубами.

Причем Романов был видной фигурой и за пределами Литвы: в его архиве есть совместные фото с королевой Англии Елизаветой II, госсекретарем США Мадлен Олбрайт и другими известными людьми. Однако в 2013 году Романов был вынужден покинуть Прибалтику по политическими причинам и получил в России статус беженца.

При этом Владимир потерял все, чем владел в Литве. Он перебрался в деревню Никульское под Москвой, а заодно выкупил участок под будущий мемориал с рубкой от К-19. Судьба подлодки, где он служил, всегда беспокоила Романова, и в 2018 году он устроил настоящую спецоперацию по доставке уцелевшей рубки в Подмосковье.

От завода «Нерпа» на трех железнодорожных платформах рубка отправилась в Московскую область. К слову, помимо рубки Романов выкупил и часть оборудования с К-19, в том числе байонетный затвор и аварийный люк, через который выбрасывается на поверхность буй с передатчиком и может эвакуироваться экипаж.

Вся операция обошлась Романову в астрономическую сумму – полмиллиона долларов. Бывший подводник потратил едва ли не последние деньги для того, чтобы сохранить историю К-19 для потомков. Мемориал на Пяловском водохранилище – символ несгибаемой воли и мужества моряков – открылся 15 сентября 2018 года. В мероприятии приняли участие многие ветераны-подводники.

«Мы экипажем [памятник поставили – прим. РИАМО] мирно, тихо. Для себя. Я купил участок и поставил [рубку] здесь. Вот, думаю, тихо доживет и лодка – и я здесь, как говорится», – рассказывал Владимир Романов в одном из интервью.

Первоначально он планировал устроить внутри рубки музей, но «деревенские ребята» не хотят. У Романова были опасения, что рубку из-за этого придется переносить. А значит, не исключено, что плавание К-19 не закончено до сих пор.