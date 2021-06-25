РИАМО - 25 июн. На главной странице сайта «Аэроэкспресса» появилась возможность покупки авиабилетов, функционал сервиса реализован вместе с одним из наиболее крупных трэвел-агентств, сообщает пресс-служба компании.
Сервис агрегирует предложения разных систем бронирования. Это поможет выбрать самый выгодный вариант. Так, пользователи сайта смогут приобрести билеты на самолет по всевозможным доступным направлениям.
Она добавила, что в настоящий момент клиенты компании могут купить не только билет на аэроэкспресс, но и авиабилет. Кроме того, пассажиры могут сформировать программу путешествия, а также выбрать экскурсии и добавить в дорогу полезные услуги.
Ранее «Аэроэкспресс» запустил сервис, где пассажиры могут забронировать экскурсию более чем по 600 направлениям по РФ и миру. Для тех, кто желает отправиться в путешествие, доступны индивидуальные и групповые маршруты.
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