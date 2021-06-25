РИАМО – 25 июн. Банк ЗЕНИТ стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Культура, искусство, религия». Конкурсное жюри высоко оценило благотворительную выставку шедевра мирового искусства — картины «Мадонна с младенцем» кисти Баккьякки, сообщает пресс-служба банка.

Мероприятие проходило при поддержке ПАО «Татнефть» в художественной галерее Альметьевска.

«За время проведения выставки более 7 тысяч посетителей познакомились с флорентийским шедевром, не покидая пределы родного региона. Реализация проекта позволила усилить культурный фонд республики и повысить доступность мирового искусства. В дальнейшем полотно станет частью постоянной экспозиции новой художественной галереи и продолжит радовать ценителей искусства», — сказал директор по маркетингу Банка ЗЕНИТ Алексей Кудрявцев.

Выставка полотна флорентийского мастера символизировала возвращение людей к активной жизни после продолжительного локдауна.​